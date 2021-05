Rusia ar menține aproximativ 100.000 de militari în apropierea frontierei cu Ucraina

15:45

Piața globală de publicitate pe dispozitive mobile va ajunge la o valoare de aproape 270 de miliarde de dolari până în anul 2026, în condițiile în care, în prezent, aproximativ două miliarde de oameni au acces la Internet prin intermediul telefoanelor smart, reiese dintr-o serie de rapoarte de specialitate, publicate în lucrarea Httpool - "All of the Colours of Mobile Advertising 2021".