Ministerul Sănătății: Un centru de vaccinare împotriva COVID-19 a fost deschis la Bălți

11:20

Președinta Maia Sandu s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca, vineri, 7 mai, la Policlinica de Stat. După imunizare, șefa statului a adus mulțumiri lucrătorilor medicali și a îndemnat cetățenii să se vaccineze. „Astăzi am primit prima doză de vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. Mă bucur că am această oportunitate, pentru că astfel îmi protejez sănătatea mea […]