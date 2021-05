PSRM continuă să discute cu PCRM privind formula de participare la anticipate. Dodon spune când va fi luată decizia finală

11:10

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a introdus, la data de 7 mai, vaccinul Sinopharm împotriva COVID-19 în lista de utilizare în urgențe (EUL), fiind aprobată utilizarea acestuia la nivel mondial. Vaccinul Sinopharm este produs de Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filială a China National Biotec Group (CNBG). Menționăm că acordarea autorizației de urgență […]