VIDEO// Dumitru Alaiba: Nu regret alianța cu PSRM

18:30

"Am discutat chestiuni legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale, am subliniat dinamica pozitivă a evoluției raporturilor comercial-economice, constatând cu satisfacție faptul că Belarus rămâne unul dintre cei mai mari importatori ai produselor agroindustriale moldovenești.În această ordine de idei, am exprimat domnului Lukașenko gratitudinea pentru participarea activă a întreprinderilor belaruse în dezvoltarea transportului și infrastructurii din țara noastră, în primul rând, din capitală. Astfel, la Chișinău continuă livrarea troleibuzelor noi, asamblate în Belarus, iar uzina gigant MAZ a câștigat recent licitația de furnizare a 100 de autobuze pentru Chișinău.În alt context, am discutat cu liderul belarus despre situația geopolitică și tentativele unor actori occidentali de a submina securitatea și stabilitatea din regiunea noastră", a anunțat Dodon.