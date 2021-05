Iohannis i-a cerut lui Biden o creștere a prezenței militare a NATO în România

07:10

Procesul de desemnare a candidaților pentru anticipatele din 11 iulie începe cu 60 de zile înainte de alegeri, dar unele partide și-au anunțat deja intențiile – candidează separat sau în blocuri. Deocamdată, cu șanse de a accede în viitorul legislativ sunt creditate PAS, PSRM, partidul lui Renato Usatîi și al lui Ilan Șor, iar în unele sondaje și Platforma Demnitate și Adevăr. Dar niciuna din aceste formațiuni nu va putea - cum o arată aceleași sondaje - crea de una singură o majoritate în viitorul Parlament. Va continua bătălia pentru direcția Republicii Moldova? La aceasta și alte întrebări căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.La aproape trei decenii de independență a Republicii Moldova, societatea rămâne divizată pe diverse criterii, disproporțiile social-economice se acutizează, iar prăpastia dintre cei bogați și cei săraci s-a adâncit continuu. Aceste date se conțin în mai toate sondajele de opinie, ale căror rezultate mai arată că inegalitatea socială, pauperizarea populației și pierderea încrederii în ziua de mâine sunt principalele aspecte negative care au marcat cei 30 de ani de independență. Asemenea păreri Europa Liberă a adunat și la piața din Telenești.– „Se trăiește greu, pentru că organele de stat se gândesc la dânsele, la furat și la amăgit.”Europa Liberă: S-a anunțat data alegerilor parlamentare anticipate, 11 iulie. Le-ați așteptat?– „Foarte mult, pentru că vrem să fie o dreptate în țara asta, că nu-i dreptate.”Europa Liberă: Dar de unde vine dreptatea?– „Dreptatea vine de la oamenii cumpătați, înțelepți, care nu fură, care nu mint, începând a respecta Legea lui Dumnezeu, respectă legea până jos, cei care nu respectă Legea lui Dumnezeu, nu respectă nicio lege.”Europa Liberă: Credeți că următorul parlament se va deosebi mult de actualul, adică viitorii deputați?– „Mi-aș dori foarte mult! Dacă oamenii vor înțelege că de 30 de ani toți au furat, toți au amăgit...”Europa Liberă: Dar toți acei pe care îi criticați au fost trimiși acolo cu votul cetățenilor?– „Au fost susținuți tot de oamenii care au vrut să trăiască în minciună și în sărăcie. Săraci ne-am născut și săraci vom muri, de atâta că noi trăim cu mentalitatea stalinistă și o mentalitate pe care nu vrem să ne-o schimbăm.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Schimbat în totalitate pentru noi, oamenii care muncim foarte mult, că trăim foarte greu. Eu trăiesc cu o pensie de 900 de lei, eu de-amu nu mai pot, că eu nu am nici sărbătoare, nu am nici duminică, am ajuns la 60 de ani și eu nu pot ca să reușesc ceva, să înțeleg și eu că trăiesc.”Europa Liberă: Pentru Dvs. este ușor să știți cine merită votul Dvs.?– „Este! Votez pentru dreptate, pentru dna Maia Sandu. Sunt persoane care încearcă s-o ponegrească și să-i găsească ceva care s-o apese în jos, persoanele care gândesc numai să fure și să amăgească. Maia Sandu este o doamnă cumpătată. Noi nu am avut așa o personalitate la noi în țară până acum, n-am avut.”Europa Liberă: Dar moldovenii vor un lider național care ar bate cu pumnul în masă sau vreți să trăiți în democrație?– „Vrem să trăim în democrație, vrem oamenii simpli, cinstiți, adevărați, care își doresc cu dreptate și cu bunăstare.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Telenești, și întrebăm cetățenii dacă știu când vor avea loc alegerile parlamentare anticipate.– „Bine ați venit la Telenești, în primul rând! Din câte am înțeles, pe 11 iulie.”Europa Liberă: Ce se va decide în această zi?– „Nu știm exact. Sperăm la un viitor mai pozitiv, în special pentru curentul acesta proeuropean, care am mai avut niște încercări în trecut, acum 10 ani, doar că au eșuat din aceeași incapacitate a politicienilor de face performanțe, dar sperăm de data aceasta să fie cu mai multă încredere, eventual, mai mult noroc, nu știu...”Europa Liberă: Și credeți că următorul parlament ar putea mult mai lesne să creeze o majoritate și să învestească un cabinet de miniștri, pentru că de asta a fost dizolvat actualul parlament, că n-au reușit să învestească un guvern?– „Eu sper ca odată cu noile alegeri să punem punct unei alte ere de încercări și în special pe zona asta de extremism, care tot este prezentă pe plaiul nostru și să avem o direcție clară, ca lumea să-și dea seama că, de fapt, doar Uniunea Europeană oferă cu adevărat sprijin cetățenilor.”Europa Liberă: Dar o altă parte a societății crede că doar Estul, Rusia oferă perspective?– „Noi trebuie să ne uităm pe cifre, pe statistici, pe dovezi, nu doar să credem în același limbaj de extremă care a fost propagat de parlamentul actual, în care vorbim despre curentul acesta estic care nu oferă nimic. Igor Dodon este foarte bine cunoscut ca un om fără nicio viziune, el merge pe aceleași principii – vorbă multă fără rezultate. Au bazinul lor clasic, însă chiar și oamenii care sunt pro-Est trebuie să înțeleagă că noi împreună ca cetățeni, ca țară trebuie să ne vedem de ceea ce este cu adevărat mai palpabil pentru noi, să scăpăm efectiv de lucrurile jenante din societate, inclusiv corupția sau în special corupția, să creștem nivelul de educație, să creștem nivelul de echitate socială. Deci, nu contează cum ești tu, că ești prorus, că ești proeuropean, pe noi ne interesează identitatea noastră națională, iar momentul acesta cu Dodon, cu Șor, cu toată gașca asta de oameni fără verticalitate care se gândesc doar la bani și la propriul buzunar, pentru că Dodon asta a făcut în toată președinția lui – s-a plimbat. El ba a poposit în Grecia, pe Muntele Athos, ba pe la baze de odihnă nu știu pe unde, el n-a făcut nimic pentru țară și el continuă să-și mintă propriul electorat, că noi oricum nu credem în el, oamenii care citesc chestii, dar el își minte propriii alegători, pe ăia care cred în basmele lui.”Europa Liberă: Și Moldova de peste 4 ani va fi alta decât Moldova de astăzi?– „Noi la asta sperăm. Eu cu asta am mers la toate alegerile la care am participat, am sperat că, într-adevăr, o să ieșim din minciună, o să ieșim din sărăcie și o să vină oameni cărora le pasă, așa cum îmi pasă și mie, în afară de bani, ne pasă de identitate, ne pasă de stabilitate și nu ne interesează banii neapărat.”Europa Liberă: Despre votul din diasporă aveți o părere?– „Da, inclusiv acolo am votat eu, pentru că stau de ani buni la București și, într-adevăr, se vede mobilizarea de acolo, se vede, într-adevăr, ce-și doresc oamenii care aduc prin remitențe, prin transferurile de bani pe care-i aducem în țara asta, de fapt, ce vrem noi. Și noi nu credem în basmele pe care Rusia le propagă aici, pentru că Rusia nu-și rezolvă măcar problemele sale.”Europa Liberă: Dar Igor Dodon zicea despre diasporă că ar fi un „electorat paralel”.– „Da, da, exact! Noi față de el suntem foarte paraleli, pentru că noi avem cu totul alte viziuni și noi credem în chestiile materiale, în chestiile de aici, noi nu credem în basme și în populismele pe care el le spune. Ca să fie clar, populisme înseamnă minciună și aberații care nu se transformă în lucruri reale, în lucruri fezabile, inclusiv populismele pe care le propagă el nu fac decât să ne denigreze pe noi ca oameni, să ne creadă pe noi niște proști și să ne umilească.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Telenești și întrebăm cetățenii dacă au așteptat alegerile parlamentare anticipate.– „Desigur! De mult le-am așteptat, trebuia ca poporul să se trezească mult mai demult, ca să nu fie acest parlament murdar, fiindcă toate legile care s-au adoptat acolo în parlament nu s-au făcut pentru popor, pentru oameni, dar din contra, totul s-a făcut împotriva cetățenilor noștri. În campaniile electorale au fost atâtea promisiuni...”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la acest scrutin parlamentar anticipat? Și credeți că chiar atât de mult se va deosebi viitorul parlament de actualul?– „Viitorul parlament cred eu că, dacă noi i-am alege uninominal pe toți 101 sau poate chiar ar fi bine 70 de parlamentari să avem, sigur că aș vrea să facă majoritate PAS cu Platforma DA, cu unioniștii, desigur că am o mare simpatie față de Octavian Țîcu. Chiar îmi pare foarte rău că a fost și el prin Telenești și nu am avut ocazia să discut cu d-lui, dar să știți că da, chiar aș vrea să fie unioniștii, dar nu chiar toți. Și dna Maia Sandu ar trebui să-i mai dea prin sită tot, eu cunosc că sunt și acolo interese.”Europa Liberă: Ce priorități ar trebui să aibă deputații care vor fi aleși la 11 iulie?– „Ei trebuie cu adevărat să muncească și să adopte niște legi frumoase pentru noi, că le numesc frumoase. Eu am simpatie față de dna Maia Sandu, este deșteaptă dna președintă Maia Sandu, o admir foarte tare că este deșteaptă, știe ce vorbește și vorbește anume pentru noi.”Europa Liberă: Vă întrebam – în agenda viitorilor parlamentari ce probleme concret trebuie să se regăsească? Ați spus calitatea bună a legilor, altceva?– „În primul rând, dacă au să vină cu adevărat oamenii noștri, se vor trezi, eu cred că se vor trezi să-i dea pe toți prin sită – de unde ai luat milioane și miliarde, dacă n-ai moștenit nimic și n-ai avut niște afaceri corecte, cinstite? Fiindcă de ce pensiile sunt așa, de ce salariile-s așa, de ce drumuri nu avem? Toți s-au eschivat, doamna mea dragă, de la plăți. Aceștia cu afaceri mari au câte două aparate de casă, nimeni n-a avut nevoie de cetățeanul nostru.”Europa Liberă: Pe ce drum să se îndrepte Moldova? Care este direcția corectă?– „Sigur că în partea Uniunii Europene. Noi suntem parte cu adevărat a Europei. Băiatul meu, iată, e la București, cu adevărat acolo muncește și mi-a zis: „Mămică, toată lumea să se implice! Mamă, și noi tot o să ne implicăm, eu o să mă implic cel mai tare”.”Europa Liberă: Și votul din diasporă sau votul de acasă cântărește mai mult?– „Ambele cântăresc la fel, doar acei din diasporă sunt tot cetățenii noștri, sunt copiii noștri, sunt tineretul nostru, sunt femei, mame care și-au lăsat aici copiii și părinții. Mie tare mi-a fost milă și jale de multe familii că n-au putut să vină să-și petreacă pe ultimul drum părinții care le-au dat viață, părinții care i-au crescut. O dramă extraordinară, doamnă!”Valentina Ursu, Europa Liberă, am poposit aici, la Telenești, și întrebăm dacă știți când vor fi alegerile parlamentare anticipate.– „Sigur că da, la 11 iulie. Demult așteptam decretul dnei președinte și o încurajăm, și o susținem pentru hotărârile ei pe care le-a făcut de astă-toamnă pas cu pas, foarte chibzuit de o doamnă foarte deșteaptă pe care lumea a votat-o și așteptăm schimbări, avem mari speranțe de la dumneaei.”Europa Liberă: Care este miza acestor alegeri parlamentare din 11 iulie?– „Schimbări! Mari schimbări așteptăm, schimbări în justiție, schimbări în învățământ. Este blocat tot sistemul de jos în sus, sunt blocate toate instituțiile statului, așteptăm mari schimbări și în medicină, și peste tot.”Europa Liberă: Schimbarea vine de la cetățean, atunci când e cu buletinul de vot în mână.– „Da, schimbarea vine de la cetățean, dar conducătorii partidelor trebuie să lucreze foarte atent, trebuie să convingă cetățenii pentru ce noi mergem la vot.”Europa Liberă: Cât cântărește votul cetățeanului și cât de multă responsabilitate are el atunci când e în cabina de vot?– „Foarte mare responsabilitate, numai că mulți cetățeni merg orbește și ajung în cabina de vot și se gândesc, mulți se pierd în numărul de partide. Știți, dacă au să fie 20-30 de partide, el se pierde și mulți poate nici nu văd și pun ștampila la întâmplare, pe primul ori pe al doilea, dar am avut așa cazuri când au însemnat toți candidații care erau în listă.”Europa Liberă: Cetățeanul mai poate fi ademenit cu o pungă electorală, cu o stimulare financiară?– „Sigur că poate fi ademenit, pentru că la noi în țară lumea trăiește la un nivel foarte jos și foarte sărac lumea trăiește în ziua de azi.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă sărăcie?– „Datorită conducerii din parlament și a conducătorilor care ne-au condus până acum ne-au adus la așa condiții când omul se bucură pentru orișicare copeică ori pentru orișicare product, pomană electorală. Chiar și acum s-a văzut, tușonkă am văzut cum distribuie, de-amu s-a început campania electorală pentru careva din partide. Nu, cetățeni! Chem populația republicii noastre, care chiar și trăiesc la nivel de sărăcie, vă îndemn să nu refuzați pomana electorală, dar să faceți alegerea corectă pentru viitorul nostru european. Pur și simplu se poate de numărat pe degete ce ne-au oferit nouă de la Anul Nou încoace partenerii noștri europeni și ce am primit noi din cealaltă parte. Noi am primit numai promisiuni și ură de la Moscova. Noi vaccinuri contra COVID am primit, în primul rând, de la europeni, bani pentru infrastructură, toate grădinițele, toate școlile au fost reparate de către partenerii noștri europeni, multă producție, foarte multă producție se duce în Europa. Nu ne mai ademenește pe noi Moscova cu acele „russkie rubli”, cum se cheamă, o mie sau două mii de ruble de acelea. Tineretul nostru vrea să lucreze, ei se simt în Europa ca niște cetățeni ai Europei, cu drepturi egale și sunt stimați, nu ca în zona estică în care suntem înjosiți și suntem umiliți. În familia europeană vedem viitorul Moldovei. Mă adresez și la diasporă: „Copii, aveți o voce foarte puternică, convingeți frații, părinții, surorile care au rămas la noi în Moldova prin convingerea voastră. Noi așteptăm alegerile cu sufletul la gură deja de doi ani de zile. Vă rog frumos vorbiți cu frați, părinți, surori, pe cine aveți la noi în Moldova, convingeți-i că viitorul nostru este în familia europeană”.”Valentina Ursu, Europa Liberă, am poposit aici, la Telenești, și întrebăm cetățenii dacă știu când e data alegerilor parlamentare anticipate.– „Cunoaștem. Pe data de 11 iulie. Și suntem foarte bucuroși de chestia asta că s-a câștigat, că bandiții iștia ne scot la hat de-amu.”Europa Liberă: Care-s bandiții?– „Care-s? Dodon, Candu, Șor, Cebotari, toată banda asta a lor, toată măgărimea asta. Noi suntem pensionari, eu am 970 de lei, dar am lucrat toată viața sudor...”Europa Liberă: Și Dvs. credeți că următorul parlament se va deosebi mult de actualul?– „Foarte mult, foarte mult!”Europa Liberă: De ce?– „Sunt băieți de treabă, cinstiți care, într-adevăr, se străduiesc pentru patria lor, pentru țara asta, că avem o bucată de pământ și nu înțelegem nimic din tot, își bat joc de noi. Rușii ne-au pus definitiv în genunchi, eu am trăit cu dânșii și știu cine-s ei. Ne-au adus la sapă de lemn.”Europa Liberă: Dar societatea moldavă e dezbinată, vedeți că o parte vor cu Vestul, alta – cu Estul?– „E foarte dezbinată. Nu, niciun Est, nimic, Europa și înainte. Niciun Est, nimic! Rușii toată viața ne-au ținut ascunși și umiliți, iaca, acum dacă suntem liberi facem după putere și un gard, facem și o gospodărie ca lumea. E drept că suntem despărțiți, soția nu-i, feciorul nu-i...”Europa Liberă: Unde vă sunt, peste hotare?– „Da, îs peste hotare și-i greu.”Europa Liberă: Dar votul din diasporă ce miză are?– „Foarte mult contează! Cum ce miză? Ei și data trecută, la prezidențiale, foarte bine ne-au ajutat, foarte mult, foarte mult, nici nu se discută.”Europa Liberă: Dar știți că au fost politicieni care au spus că acela este un „electorat paralel”? – „Au fost, dar el e paralel, Dodon.”Europa Liberă: Igor Dodon a spus că cei de peste hotare n-ar trebui să decidă soarta celor rămași acasă.– „Anume că acei de peste hotare s-au dus de nevoie acolo, că aici muream de foame toți, nu numai unul, nu numai aceia, dar toți. Dar Dodon îi un parazit...”Europa Liberă: Dar Dvs. acum ce o să votați – omul, promisiunea, partidul?– „Partidul și omul. Iaca aceste două partide – Platforma DA și PAS – acestea trebuie să conducă țara, numai ele, altcineva absolut nimeni, că ceilalți toți îs niște mincinoși și niște hoți care s-au îmbogățit pe spatele la țăranii noștri care muncesc o viață și nu leapădă sapa din mână, muncesc și degeaba muncesc.”Europa Liberă: Dar cetățeanul mai poate fi momit cu o pomană electorală astăzi, cu 100 de lei, cu un kilogram de orez?– „Mie pot să-mi dea și mii, eu părerea nu mi-o schimb. Alții poate și-o schimbă, din sărăcie, se vede că, dar nu, că sunt la noi mulți de aceștia la care le place păhărelul și lui îi dă 100 de lei acolo ori ce-i dă și el se duce și-i bea și lui i-i paralel, după asta, 4 ani iarăși chinuiește-te. Dacă-s niște oameni tâmpiți, îs mulți, că eu personal am umblat prin sate cu agitația și cunosc chestiile astea, le cunosc, eu îl văd pe om dintr-odată.”Europa Liberă: Și viitorul Moldovei cum îl vedeți?– „Îl vedem în Europa numai. Ne gândim că măcar peste un an-doi să fie ceva schimbări.”Europa Liberă: Cine are mai mult nevoie – Republica Moldova de Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană de Republica Moldova?– „Republica Moldova de Uniunea Europeană, că Europa pentru noi îi salvarea. Câte ajutoare vin de acolo? Eu merg pe străzi și mă uit, totul absolut îi făcut cu ajutorul european, dar de aici nimic absolut, numai Dodon își face, cumpără sute de hectare de pământ prin Moscova și fac fel de fel de afaceri. Și de unde bani? Dodon îi fură și îi trimite încolo.”Europa Liberă: Dar societatea rămâne a fi dezbinată?– „Da!”Europa Liberă: Cine poate s-o unească?– „Aceste două partide – Platforma DA și cu PAS-ul să facă o schimbare.”Europa Liberă: De la Maia Sandu ce așteptări aveți?– „Așteptări avem foarte multe de la dânsa. Și ea până când a făcut multe, că ceea ce n-a făcut Dodon în 4 ani, ea a făcut în 4 luni, foarte mult a făcut, asta nici nu se discută. Omul ista demult a trebuit să fie la putere, că noi demult trebuia să ieșim din gunoiștea asta în care ne aflăm în ziua de azi.”Europa Liberă: Dar are sprijin popular Maia Sandu?– „Are foarte mare sprijin. Eu, de pildă, cunosc după baza noastră de aici, din raionul Telenești, îs foarte mulți care o susțin. Eu cunosc că și alții care sunt peste hotare tot o susțin pe Maia Sandu.”Europa Liberă: Ce calități apreciați la ea?– „În primul rând, ea-i pentru popor, e o femeie cinstită, e pentru popor, ea o să facă regulă, o să facă regulă în țară. Corupția numaidecât are s-o stârpească. Cu greu, dar o s-o scoată, o s-o scoată, că, de altfel, altă ieșire nu-i. Dar unire trebuie. Platforma DA și cu PAS-ul trebuie să fie în fruntea țării. La coșul de gunoi Dodon, în primul rând!”* * *Opinii culese la piața din Telenești.***Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a declarat că viitorul Parlament al Republicii Moldova trebuie să fie credibil și să susțină un guvern care va implementa programul de reforme cerute și așteptate de cetățeni, inclusiv reforma justiției. Într-un interviu pentru Europa Liberă, diplomatul european a spus că cetățenii moldoveni vor decide asupra componenței viitorului parlament, iar Uniunea Europeană și alți parteneri ai Republicii Moldova speră că un nou guvern, care va continua implementarea Acordului de Asociere, va fi instalat cât mai curând ca Uniunea Europeană să poată să susțină Republica Moldova și cetățenii ei.Europa Liberă: Dle Michalko, care ar fi explicația că Republica Moldova rămâne restanțieră la capitolul implementării reformelor care, de fapt, înseamnă angajamente pe care și le-a asumat la momentul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană?Peter Michalko: „De ce Moldova rămâne restanțieră? Asta este întrebarea cred că a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și, desigur, a partenerilor europeni, inclusiv a Uniunii Europene – de ce interese particulare, interese care creează corupția, care au ajuns la nivelul de a controla statul, de a captura statul, de ce ele rămân și supraviețuiesc și continuă să controleze sectoare importante? De ce nu este posibil să fie investigate cauze care au fost fără precedent în ceea ce privește dauna adusă și bugetului de stat, și oamenilor?”Europa Liberă: Vă referiți la furtul miliardului?Peter Michalko: „Da, la furtul miliardului. Cum este posibil să fie amânată ședința curții de 60 de ori? Și aceste întrebări sunt întrebări adresate sistemului de justiție.”Europa Liberă: Ședința de judecată în cazul Șor?Peter Michalko: „În cazul Șor, în Curtea de Apel Cahul am văzut că acolo se întâmplă lucruri foarte ciudate, recent au apărut niște...”Europa Liberă: S-au transmis niște daruri, cadouri...Peter Michalko: „Nu vreau să comentez, nu sunt eu cel care trebuie să facă asta.”Europa Liberă: Tot justiția trebuie să-și facă treaba. Peter Michalko: „Dar asta este ceva ce oamenii, cetățenii au dreptul moral și deplin să știe și să aștepte de la procuratură, de la sistemul de justiție, deci judecătorii să clarifice și să decidă în aceste cazuri.”Europa Liberă: Recent ați declarat că Republica Moldova are nevoie de un nou parlament care ar vota un guvern capabil să lupte împotriva corupției. În opinia Dvs., care ar fi miza acestor alegeri din 11 iulie?Peter Michalko: „Cetățenii Republicii Moldova vor decide care să fie componența parlamentului viitor. Eu am spus că acest parlament trebuie să fie credibil și să susțină un guvern care va implementa programul de reforme care sunt cerute și așteptate de către cetățenii Republicii Moldova, cetățeni care merită să fie asigurați că nu vor fi furați bani de la ei și că vor fi tratați egal de către stat, de către autorități la toate nivelurile, și de către sistemul de drept, inclusiv sistemul judecătoresc. În Republica Moldova, asta s-a văzut într-un recent raport al unui institut al Națiunilor Unite, în fiecare an se fură prin diferite scheme de corupție și fluxuri ilegale de bani 18-20 de miliarde de lei, asta înseamnă...”Europa Liberă: Un miliard de euro.Peter Michalko: „Un miliard de euro sau dolari, dar asta înseamnă 7 mii de lei de la fiecare persoană, de la pensionar până la copil mic. Pentru o familie de 4 oameni asta este aproape 30 de mii de lei în fiecare an.”Europa Liberă: E o povară financiară pentru o familie.Peter Michalko: „Care ar fi calitatea vieții unei familii sau a unui pensionar dacă ar avea mai mult în buzunar, 30 de mii de lei sau 7 mii de lei mai mult? Eu cred că asta ar fi o schimbare pozitivă foarte semnificativă și este dreptul cetățenilor să ceară ca această schimbare să se întâmple.”Europa Liberă: Există certitudinea ca guvernul care va rezulta în urma alegerilor parlamentare anticipate să aibă ușile deschise la Bruxelles și în alte capitale ale Uniunii Europene?Peter Michalko: „Este clar că oamenii vor decide despre parlament și parlamentul va decide despre guvern, și guvernul nou va continua să implementeze Acordul de Asociere. Și dorința noastră și sperăm că și a partenerilor noștri care vor fi instalați după alegeri va fi cât mai repede, cât mai mult să se implementeze ca să putem și noi să susținem cât mai mult Republica Moldova și cetățenii ei.”Europa Liberă: Adică, alegerile sunt sita care poate să scape Republica Moldova de corupție și de oligarhie?Peter Michalko: „Asta este fără dubii eu cred, pentru că parlamentul actual a fost al unui sistem electoral mixt care știți că a fost criticat de către instituții inclusiv europene, dar și de altele, de exemplu, Comisia de la Veneția, ODIHR, dar atunci critica a fost bazată exact pe aceste riscuri care s-au întâmplat. Deci, riscul de a vedea interese particulare controlând pe unele elemente din parlament și am văzut că multe din aceste riscuri s-au adeverit, din păcate; din păcate pentru țară, din păcate pentru cetățenii țării.”Europa Liberă: Republica Moldova rămâne vulnerabilă ca stat, pentru că importă resurse energetice doar din Federația Rusă. S-a vorbit mult despre nevoia diversificării resurselor energetice pe care ar trebui să le importe Republica Moldova, dar se cer bani foarte mulți. E capabil statul să argumenteze partenerilor de dezvoltare că are nevoie să-și diversifice resursele energetice? Peter Michalko: „În ceea ce privește argumentarea, aici întru totul sunt de acord, nevoie este și nevoie este și pentru securitatea energetică, deci de a nu rămâne fără aceste resurse, dar și pentru oameni, pentru că astăzi trebuie să se creeze pluralismul de resurse și după asta va fi posibil de a alege mai ieftin, și asta trebuie să aducă prețuri pentru cetățeni și pentru business la nivel mai scăzut, aici în ceea ce privește susținerea, ea este, deja are loc și sunt mai multe proiecte, sigur că vedem gazoductul Iași-Chișinău...”Europa Liberă: Dar încă nu este funcțional, nu curge gazul pe țevile lui...Peter Michalko: „Se lucrează asupra acestui lucru și aceasta trebuie să fie una dintre cele mai importante conexiuni și, pe de altă parte, este în desfășurare proiectul mare de conectare cu energie electrică cu finanțare din partea Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții și Băncii Mondiale. Deci este vorba despre aproape un sfert de miliard de euro pentru finanțarea acestei stațiuni care va conecta sistemul de electricitate la cel din România, adică la Uniunea Europeană și aceste conexiuni sunt acele care vor aduce această alternativă și, în sfârșit, din asta vor beneficia toți cetățenii.”Europa Liberă: Uniunea Europeană face parte din formatul de negocieri „5+2” în calitate de observator pentru reglementarea problemei transnistrene. Timpul curge repede, soluția vine foarte greu, dar ce s-ar întâmpla dacă reunificarea celor două maluri ale Nistrului ar aduce și alegătorii cu drept de vot de acolo să decidă soarta Republicii Moldova, încotro ar înclina balanța? Credeți că ar putea s-o încline mai mult într-o direcție?Peter Michalko: „Eu nu cred că acum este momentul să speculăm despre niște lucruri care se vor întâmpla, pentru că procesul de negociere va aduce o soluție, soluție care deja în ceea ce privește forma acestei soluții este clară, asta este în fiecare an agreată de către miniștrii de externe ai tuturor statelor membre OSCE și aceasta este o soluție bazată pe suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova în hotarele internațional recunoscute și cu un statut special pentru regiunea transnistreană. Deci, acesta este viitorul și Uniunea Europeană va continua participarea activă în formatul „5+2” de negocieri și vom continua și alte activități, precum programul nostru de măsuri pentru întărirea încrederii, pentru că ele sunt, pe o parte, menite de a susține oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului în viața lor, dar cu asta să fie create și condiții mai bune, inclusiv o atmosferă prielnică pentru reglementarea conflictului.”Europa Liberă: Dar din observațiile Dvs. se apropie ziua soluționării problemei transnistrene?Peter Michalko: „Deci, procesul continuă, trebuie să continue și să aducă rezultate. Asta este starea de astăzi și pentru asta o să facem totul atât noi, cât și alți participanți la acest proces.”Europa Liberă: În presă au apărut criticile politicienilor la adresa șefului Delegației Uniunii Europene la Chișinău. V-au afectat aceste săgeți cu critici îndreptate în direcția Dvs.?Peter Michalko: „Nu cred că am fost primul, dar eu întotdeauna voi spune lucrurilor pe nume și cu parteneri politici, noi vorbim cu toți partenerii politici, și nu numai politici, dar și cu parteneri în ceea ce privește economia, în ceea ce privește sfera socială, societatea civilă, întotdeauna am spus că voi fi sincer, acesta este rolul meu, pentru că cu relația la nivel foarte înalt, asta este relația de asociere, există angajamente care trebuie să fie îndeplinite, și nu numai pentru noi, dar pentru cetățeni, ca ei să simtă impactul pozitiv, beneficiul din această implementare, că au devenit realitate niște standarde europene, s-a îmbunătățit viața, s-a îmbunătățit poziția lor ca cetățeni către autorități, de exemplu, că sunt respectați când vin la vreo instituție pentru a rezolva ceva, că sunt respectați în ceea ce privește dreptul lor de consumatori etc. Toate aceste lucruri, inclusiv dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă sau creșterea salariilor, toate astea să fie simțite de către oameni. Și eu inclusiv vorbesc întâi cu partenerii, dar este foarte important dacă lucrurile nu se schimbă să spun pe nume și public și este important, pentru că asta asigură ca cetățenii să înțeleagă și vedem că cetățenii înțeleg mult mai multe acum și sunt informați mult mai bine despre ce înseamnă Uniunea Europeană, ce face Uniunea Europeană pentru ei, care este cooperarea noastră cu Republica Moldova, care sunt proiectele pe care le desfășurăm, care sunt cele pe care le oferim și am putea să le desfășurăm, dar ne trebuie deschidere din partea autorităților Republicii Moldova și sper că asta a fost apreciat și este apreciat de către cetățenii care urmăresc ceea ce spun eu sau care sunt pozițiile Uniunii Europene.”