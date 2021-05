Premieră după 70 de ani: Tronul Regelui Carol I al României, expus cu ocazia Zilei Regalității

09:30

Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a propus construirea unei autostrăzi ce ar urma să străbată republica de la nord la sud ca ulterior să facă legătura cu România. Proiectul ambițios este intitulat autostrada „Ștefan cel Mare”, și are menirea să unească oamenii, nu să îi dezbine. „AUR vine cu o propunere concretă pe care o vom duce la capăt împreună, de pe ambele maluri de Prut. Vorbim despre o autostradă de aproximativ 400KM, care să pornească de la Bălți, Chișinău și apoi către Cahul, unde va trece Prutul către Galați. Aceasta va avea două ramificații, către Iași și Ungheni. Va fi o autostradă ce va avea aproximativ forma unei cruci, acea cruce de care nu mai avem voie să vorbim astăzi și de care alții se rușinează”, a anunțat formațiunea politică. Totodată, sursa a ținut să menționeze că până astăzi, nimeni din Republica Moldova, de la putere sau din aparenta opoziție, nici măcar nu au gândit un astfel de proiect. „România are 1.000 de kilometri de autostradă și românii sunt nemulțumiți. Republica Moldova nu are nici un kilometru de autostradă și nici un plan pentru acest lucru, dar politicienii sunt mulțumiți”, a mai remarcat AUR Moldova. Amintim că pe 5 mai, Alianța pentru Unirea Românilor, partidul din România condus de George Simion și de Claudiu Târziu a fost înregistrat oficial în Registrul partidelor politice din Republica Moldova. În acest context, formațiunea a anunțat că va candida la alegerile parlamentare anticipate din această vară. Două zile mai târziu, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a validat participarea AUR Moldova la scrutinul electoral din 11 iulie. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a fost surpriza alegerilor parlamentare din România, desfășurate în decembrie 2020. Atunci, la numai un an de la înființare, AUR a fost votat de aproape 600.000 de români. Articolul AUR Moldova, proiect de autostradă care să lege R. Moldova de România apare prima dată în InfoPrut.