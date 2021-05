În zadar ne lăudăm că suntem neam de gospodari

12:10

De aproape un an nu am fost în zona Gării Auto. Săptămâna aceasta am fost pentru că am transmis un pachet. Două femei stăteau de vorbă, una cu masca de protecţie sub barbă, a doua o avea în mână. Cu năduf acea cu masca sub barbă îi spune celeilalte că şi acum poliţia urla: purtaţi […]