Italia relaxează din 15 mai condiţiile de intrare în ţară

Papa Francisc cere suspendarea drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor COVID Papa Francisc cere suspendarea temporară a drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor anti-COVID pentru a permite vaccinarea celor mai săraci ai planetei, scrie Vatican News. Suveranul pontif a transmis mesajul cu ocazia concertului ”Vax Live - The Concert To Reunite the World" de la Los Angeles, care își propune să sensibilizeze liderii mondiali cu privire la vaccinarea populației sărace și la distribuirea e...