(foto) Ziua Europei, Ziua Victoriei sau poate altceva? Ce sărbătoresc partidele din Moldova în data de 9 mai

Conform ultimei decizii a comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău, orarul de activitate al restaurantelor a fost extins până la ora 23.00, având posibilitatea să amenajeze spații suplimentare în aer liber. Astfel, noi am selectat o listă cu localuri din Chișinău, unde puteți savura bucatele/băuturele în aer liber. Articolul Best of: 10 localuri din Chișinău, unde puteți savura bucatele în aer liber, la o terasă apare prima dată în #diez.