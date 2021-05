Republica Moldova și Uniunea Europeană: Unde durata medie a vieții este mai mare și cum stăm la capitolul sănătatea populației (INFOGRAFIC)

14:20

Sergiu Țurcan este unul dintre membrii AGORA, care a cumpărat printre primii un abonament pentru un an. Acesta are 31 de ani, locuiește în Chișinău și activează în domeniul IT, fiind administrator de sisteme. Ne-a povestit că a ales să susțină AGORA pentru că, în opinia sa, independența financiară este esențială pentru libertatea presei.