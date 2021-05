No comment: Cum a trecut Marșul Victoriei din Chișinău, la care au participat 10 000 de oameni...

14:00

Renato Usatîi are profil de interlop și dacă va intra în viitorul Parlament nu cred că țara are vreo șansă cu el, a declarat liderul Mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu, în cadrul unei emisiuni televizate. Politicianul a declarat că limbajul și declarațiile făcute deseori de liderul Partidului Nostru cad sub incidența Codului Penal. ”Vorba este că, […]