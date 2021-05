De 9 mai, Maia Sandu a mers să depună flori la un complex memorial sovietic

11:20

După 5-6 luni de stat în vamă, tirul cu Arbidol ar fi trebuit să fie trimis retur. Însă medicamentele au fost donate spitalelor din R. Moldova „Am adus un tir de medicamente, de Arbidol. Cinci-șase spitale au văzut că e bun, l-au băgat în protocol.Deci Arbidoul l-a băgat în protocolul României. Nicio pastilă n-a adus statul român să bage în farmacii, nu există, dar eu am adus un camion. A stat vreo 5-6 luni în vamă, am plătit și 100.000 și încă 20.000 TVA și am dat și donație pentru spitale. Nu a vrut să-l primească. Cine? Ministrul Voiculescu (…). Nelu Tătaru a aprobat toate. Cum a venit ăsta, a zis nu, domle! S-a oprit. Și am trimis înapoi medicamentele. Și acum ce am făcut? Am dat bani pe ele, decât să-l trimit înapoi în Rusia, l-am dat la moldoveni, că-s frații noștri români. Vlad Voiculescu nu a vrut să le primească… Nu a vrut. Nu a vrut să le primească la vamă. Și atunci am zis că le distrug.