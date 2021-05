Cel puţin 40 de morţi într-o serie de explozii în apropierea unei şcoli gimnaziale din Kabul

11:10

La drept vorbind, nu credeam. Nu vedeam cum poate fi posibil. Ținând cont de rezultatele primului tur, Maia Sandu nu avea cum să câștige. Cărțile trebuiau redistribuite, iar această redistribuție însemna cel puțin 10 puncte la rata de participare în plus. Ceea ce-mi părea puțin probabil. Nu am crezut niciodată (calcule și presupuneri se pot face, desigur, dar acum nu am nici timp, nici mare dorință s-o fac) că electoratul lui Usatîi îl va urma și că toți votanții acestuia îi vor asculta chemarea...