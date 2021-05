Lanaland: Cum vor salva oile Latxa planeta de poluare cu plastic și poliester

13:30

Procuratura Generală l-a scos de sub urmărire penală pe fostul polițist Vladislav Corcodel, învinuit într-un dosar de luare de mită de 50.000 de euro pentru mușamalizarea unui dosar de contrabandă. Decizia vine după 4,5 ani de la intentarea dosarului. Procuratura a dispus scoaterea imobilelor de sub sechestru şi restituirea bunurilor, obiecte de preţ şi bijuterii