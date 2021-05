Platforma DA solicită informații privind creditele luate de Agenția Servicii Publice

21:10

Care a fost, de fapt, cel mai prost an din istoria omenirii Cercetări recente arată că, de fapt, cel mai prost an din istoria omenirii este unul la care majoritatea oamenilor nici nu s-ar fi gândit. Cel mai prost an pentru umanitate a fost 536 e.n. „A fost începutul uneia dintre cele mai proaste perioade pentru omenire. Ar putea fi chiar cel mai prost an din istorie”, a explicat Michael McCormick, arheolog la Universitatea Harvard. Anul 536 a fost al zecelea an din domnia împăratului bizantin Iu...