Confruntări violente la Ierusalim. Peste 160 de palestinieni au fost răniți, cei mai mulți la moscheea Al-Aqsa

20:40

Pregătirile pentru Paştele Blajinilor nu le anulează nici măcar pandemia de COVID-19. În pofida faptului că municipiul Chișinău este sub Cod Roșu, oamenii s-au îmbulzit la tarabele cu prosoape, veselă și alte obiecte de uz casnic pentru a-și cumpăra pomene pe care le vor da de sufletul răposaților. Unii s-au limitat la cumpărături de câteva sute de lei, alții au cheltuit însă și până la o mie. Chiar și așa, comercianții de la Piața Centrală spun că, în acest an, au vândut mai puțin din marfă. Сообщение În pofida faptului că municipiul Chișinău este sub Cod Roșu, oamenii s-au îmbulzit la tarabele cu prosoape și veselă pentru pomene | VIDEO появились сначала на TV6.