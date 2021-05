Consumatorii noi ai S.A. „Moldovagaz”

13:10

Jurnalistul Victor Nichituș consideră că este puțin probabil că partidul lui Voronin va face alianță politică cu cel al lui Dodon, or „o asemenea alianță ar demonstra că Voronin nu are caracter, lucru care nu se poate spune despre el”, informează TRIBUNA. „Președintele comuniștilor moldoveni a demonstrat prin acțiuni concrete, că are atât voință, cât și […]