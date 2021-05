(DOC) Ce (PROFIT) are Bemol de la comercializarea unui litru de benzină A95

07:50

Pentru a îmbunătăți serviciile prestate clienţilor, astăzi, 07 mai, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: or. Durlești: str. Miciurin Ivan 36 parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 18:00 pentru lucrări de […] Mai multe adrese din țară ar putea rămâne astăzi fără curent electric