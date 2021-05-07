PARTIDUL COMUNIŞTILOR VA CONTINUA CONSULTĂRILE CU SOCIALIȘTI PRIVIND CREAREA BLOCULUI ELECTORAL

Infotag, 7 mai 2021 13:00

PARTIDUL COMUNIŞTILOR VA CONTINUA CONSULTĂRILE CU SOCIALIȘTI PRIVIND CREAREA BLOCULUI ELECTORAL

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28 aprilie 2021
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FINANȚAREA PENTRU INVESTIȚII ÎN ECONOMIA VERDE, DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL MAIB Infotag
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USAID VA AJUTA BNM ÎN PREVENIREA RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ȘI MONITORIZAREA ACȚIONARILOR BĂNCII Infotag
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BIROUL DE REINTEGRARE ESTE GATA DE A ORGANIZA O VIZITĂ DE LUCRU ÎN MOLDOVA A MEDIATORILOR ȘI OBSERVATORILOR ÎN FORMATUL DE NEGOCIERE „5 + 2” Infotag
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​ZOOM IN BANKING, STAGII DE PRACTICĂ CU REMUNERARE DE LA VICTORIABANK, ÎNCHEIAT CU SUCCES Infotag
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REDUCEREA INFECȚIEI COVID-19 VORBEȘTE DESPRE EFICACITATEA MĂSURILOR DE URGENȚĂ: ZINAIDA GRECEANÎI Infotag
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MAIA SANDU INTENŢIONEAZĂ SĂ "CORECTEZE GREŞELILE FĂCUTE ÎN DEZVOLTAREA DEMOCRAŢIEI DIN MOLDOVA" Infotag
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​ÎN RAIONUL CRIULENI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA CONSTRUCŢIA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU SPRIJINUL CHINEI Infotag
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