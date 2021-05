Record de morți în pandemie din cauza alcoolului în Anglia şi Ţara Galilor

23:50

Preşedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, a declarat că formațiunea va participa de una singură la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. „Noi nici nu am negociat (n. r. – cu alte partide), au fost câteva discuţii, nu vreau să intru în detalii. PDM are îndeajuns forţe în teritoriu, are experienţa necesară, …