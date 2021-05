Peter Michalko: Este important ca următorul Parlament să fie unul credibil și să asigure reforma justiției

12:20

Catedrala Mântuirii Neamului are cel mai mare iconostas ortodox din lume, cu o lungime de 23,8 m şi o înălţime de 17,1 m, potrivit Academiei Recordurilor Mondiale (Academy of World Records), potrivit Agenţiei de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române, citată de Digi24.ro. Catapeteasma Catedralei Naţionale a fost realizată sub conducerea pictorului Daniel Codrescu, în decursul anului 2018. Iconostasul cuprinde 45 de icoane realizate în stil bizantin şi aşezate pe patru registre. Mozaicul este reali...