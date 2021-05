Oficial! Comuniștii merg la negocieri cu PSRM, privind crearea unui bloc electoral

07:50

Bill Gates și Melinda Gates au anunțat, luni, printr-un comunicat comun de presă că au decis să pună capăt căsniciei lor. „După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie […]