Раз объявление ЧП - неконституционно, то и бизнесу поддержка не нужна....
TodayMoldova, 6 mai 2021 18:20
Налоговая служба Молдовы сообщила, что меры по поддержке бизнеса аннулированы после решения Конституционного суда, о незаконности Чрезвычайного положения и аннулировании соответствующего постановления.
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Acum 30 minute
18:20
Налоговая служба Молдовы сообщила, что меры по поддержке бизнеса аннулированы после решения Конституционного суда, о незаконности Чрезвычайного положения и аннулировании соответствующего постановления.
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14:20
В Италии задержали двух антипрививочников за поджог пункта вакцинации от COVID-19, соощает тг-канал Карточный Домик: Европа
30 aprilie 2021
14:00
Начиная с 30 апреля 2021 года, режим Чрезвычайного положения в области здравоохранения будет вводиться только в административно-территориальных единицах, где установлен «Красный уровень» эпидемиологической опасности. Такое решение в четверг, 29 апреля, приняла Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью.
24 aprilie 2021
13:40
Российский спецборт МЧС совершил посадку в Кишиневском международном аэропорту, доставив в Молдове первую партию гуманитарного груза - векторной вакцины "Спутник V" против COVID-19.
12:10
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?! Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг до конца перед священной матерью-Родиной». В. С. Гроссман, писатель.
20 aprilie 2021
10:30
Комментарий публициста Михаила Лупашко без купюр
14 aprilie 2021
12:40
Евросоюз не будет продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson в 2022 году. Об этом сообщает интернет-издание La Stampa со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Италии
9 aprilie 2021
22:20
Симба, Лея, Луна, Белла! - такие имена будут у четырех львят, которые недавно прибыли в Кишиневский зоопарк. Об этом на свом тг-канале сообщил генпримар Ион Чебан.
8 aprilie 2021
12:20
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23:00
РЕТРОСПЕКЦИЯ N 3
17:00
РЕТРОСПЕКЦИЯ N 3
6 aprilie 2021
20:50
РЕТРОСПЕКЦИЯ N 2
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