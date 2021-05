Călătorește cu privilegiile oferite de MAIB și Mastercard

16:45

Victoriabank, în parteneriat cu IBA Group și Visa, au lansat aplicația inovativă tapXphone, care transformă un smartphone într-un terminal de plată POSTehnologia Tap to Phone este acum disponibilă în transportul public din Chișinău IBA Group, o companie IT din Belarus, în parteneriat cu Visa și Victoriabank au lansat aplicația inovativă tapXphone pe baza tehnologiei Tap to Phone, care...