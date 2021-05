Pate „bun de uns pe pâine”

13:00

La începutul acestei luni, noi, ucrainenii, am simțit un fior rece foarte familiar, care amintea de primele zile înfricoșătoare ale anului 2014. Dar de data asta, după șapte ani de război în Donbasul ucrainean, nu mai simțim panică sau nedumerire. În schimb, suntem de gardă, urmărind cu atenție semnele că s-ar putea întâmpla ceva mai […] The post Cum ucrainenii se pregătesc pentru ce e mai rău appeared first on Moldova.org.