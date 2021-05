Secretarul de stat american Blinken la Kiev pentru o zi

06:10

Cu ocazia Zilelor Europei, mai mulți ambasadori din țări ale UE la Chișinău au lansat un apel la adâncirea reformelor și continuarea integrării europene a R. Moldova, inclusiv pe plan energetic, și la apărarea libertății presei. Despre parcursul sinuos al Moldovei spre integrarea cu Uniunea Europeană, în dialog cu Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, fost ministru-adjunct de externe al R.Moldova.Europa Liberă: În general, ce părere aveți despre cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? De ce vă pun această întrebare? Pentru că Republica Moldova de la un elev silitor a ajuns unde în relația cu Uniunea Europeană?Iulian Groza: „Mi-aș dori foarte mult să ajungem și noi să avem discuții despre relația noastră cu Uniunea Europeană nu prin prisma experienței școlare sau universitare, dar prin prisma unui parteneriat la care ne-am angajat în momentul în care am semnat Acordul de Asociere. Asta înseamnă că relația noastră cu Uniunea Europeană este ghidată de valori comune: democrație, stat de drept, respectarea drepturilor omului, crearea unei economii de piață funcționale, care, până la urmă, să servească cetățeanul, să aducă beneficii cetățenilor.”Europa Liberă: E dificilă această lecție, e grea să o învețe autoritățile ca să nu rămână restanțiere inclusiv la aceste capitole pe care le-ați amintit?Iulian Groza: „La modul ideal, sigur că s-ar părea că nu e nimic complicat. Ce avem de făcut, este scris în Acordul de Asociere și lista de activități, lista de chestiuni pe care trebuie să le facem sunt scrise acolo. Problema rezidă în factorul politic, în primul rând. Și aici mă refer, în primul rând, la voința politică a decidenților politici care trebuie să pună în aplicare acea agendă de reforme, agenda europeană, agenda de asociere a Republicii Moldova, care înseamnă instituții funcționale, care înseamnă instituții care servesc cetățeanul, servesc interesele țării, vin cu rezultate care să fie simțite, să fie percepute ca atare de către cetățeni.”Europa Liberă: De ce în acești ani mai mult s-a făcut simțită această lipsă a voinței politice, decât prezența ei?Iulian Groza: „Republica Moldova este afectată de mai multe constrângeri, care sunt atât de natură internă, cât și de natură externă. Prima și cea mai importantă constrângere care, iată, ne stăvilește din procesul acesta de transformare, de modernizare este corupția, corupția care este una sistemică, este una endemică, care este un instrument folosit de către grupurile politice, economice pentru a-și subordona instituțiile statului, pentru a subordona statul să servească intereselor lor proprii. Or, transformarea, modernizarea, o justiție independentă, funcțională, autorități care asigură ordinea de drept, care luptă cu corupția eficient, evident că astfel de sarcini vin în contradicție cu interesele înguste ale acestor actori.”Europa Liberă: De ce aceste grupuri politice reușesc să domine ele agenda politică a Republicii Moldova?Iulian Groza: „Din păcate, multe din aceste grupuri politice folosesc nu doar corupția ca și instrument, folosesc și sursele de informare în masă. Iată, noi luni am sărbătorit Ziua Libertății Presei și știm foarte bine că la acest capitol Republica Moldova are probleme serioase. Spațiul presei libere în Republica Moldova este unul limitat, afectat de diferite grupuri media subordonate grupurilor politice și economice care folosesc instrumentele media pentru a-și propaga interesele proprii, pentru a diviza societatea, fiindcă este mai simplu să-și realizeze obiectivele lor într-o societate divizată, într-o societate în care predomină frica de necunoaștere, alimentată prin aceste acțiuni de dezinformare. De multe ori, și în Republica Moldova asta este valabil, aceste activități de dezinformare, de propagare sunt sonorizate inclusiv în interesele unor țări din afara Republicii Moldova, care finanțează, susțin, inclusiv financiar și politic unii actori politici din Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar aceste țări nu sunt atât de multe?Iulian Groza: „În primul rând, e Federația Rusă, din păcate, care folosește diferite instrumente pentru a-și propaga interesele proprii în afara teritoriilor sale, în special în regiunea noastră, dar nu numai. Știm foarte bine, deja există cazuri scoase la suprafață de implicare a Rusiei în alegerile din Statele Unite sau activități de dezinformare, de propagare la nivelul Uniunii Europene. În ultima perioadă am văzut foarte bine acest lucru, cum aceste surse și aceste instrumente de propagare au încercat să creeze diferite informații false cu privire la calitatea vaccinurilor ș.a.m.d. Deci, toate aceste lucruri vorbesc despre dezinformare, dar dezinformarea nu este un scop în sine, ea este un instrument care este utilizat de actori politici pentru a-și propaga interesele proprii și cuplarea cu corupția, utilizarea acestui instrument pentru a-și subordona instituțiile, pentru a servi interesele acestor grupuri, care de multe ori interese ale acestor grupuri sunt străine cu obiectivele de dezvoltare a țării. Iată aceștia sunt principalii factori de natură internă care stăvilesc transformarea și care limitează cadrul politic și limitează voința politică din Republica Moldova. Sunt și factori externi la care m-am referit pe scurt, dar, în primul rând, vreau să atrag atenția asupra faptului că aceste constrângeri, aceste provocări de natură internă și externă în cazul Republicii Moldova sunt de multe ori sincronizate și răspunsul la aceste acțiuni este transparența, în primul rând, și o mai bună comunicare pentru cetățeni, dar cel mai bun instrument cu siguranță pentru a convinge cetățenii de aceste deziderate, pe care le auzim de la unele alegeri la altele, că vrem să avem o justiție liberă, vrem să combatem corupția, cea mai bună cale pentru a realiza aceste obiective este atunci când reușești să consolidezi instituțiile care își fac treaba.În Republica Moldova, din păcate, aceasta este o problemă și de fiecare dată când vedem anumite instituții care reușesc să producă anumite schimbări sau să acționeze altfel decât cineva s-ar aștepta, de fiecare dată ne uităm la aceste instituții ca și la o anumită speranță care apare, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca și la o oportunitate pentru ca să vedem că este posibil și în Republica Moldova. Bine, în cazul acesta, cel mai recent am văzut toate atacurile care s-au făcut asupra Curții Constituționale, de exemplu și acum tot mai multă lume vorbește despre cât de importantă este această instituție, mai ales în situații de crize politice, ca această instituție să-și facă lucrul conform Constituției, dar singură Curtea Constituțională nu poate să rezolve toate problemele din țară, Curtea intervine atunci când apar crizele, or pentru ca problemele țării să fie rezolvate avem nevoie de instituții abilitate cu această capacitate. În primul rând, un guvern funcțional, care să fie susținut de un parlament credibil, care are o agendă pro-reforme și aceste instituții evident că pot să-și realizeze obiectivele de politică internă și de politică externă mult mai simplu, mai ales atunci când ai un președinte de asemenea susținut popular, susținut în afară, cu o agendă clară de transformare, de modernizare, de reforme. Toate aceste lucruri împreună evident că pot fi oportunități pe care fiecare dintre noi trebuie să le înțeleagă și să le susțină sau să le responsabilizeze atunci când nu-și onorează funcțiile conform legii, conform Constituției și conform angajamentelor noastre internaționale.”Europa Liberă: La momentul când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, autoritățile au promis că vor să edifice statul de drept, că vor să creeze un mediu favorabil pentru investiții, că vor să aducă bunăstare și prosperitate în casa cetățenilor Republicii Moldova. Și acest refren este repetat cam de toate guvernele, fie că au coloratură de dreapta sau chiar și de stânga, pentru că și politicienii cu viziuni de stânga nu au ascuns că europenizarea Republicii Moldova ar fi colacul de salvare, dar la anumite etape unii guvernanți nu au ascuns că Republica Moldova ar avea mai mult nevoie de asistența financiară din partea Uniunii Europene, iar mai departe, de ce să se amestece Bruxelles-ul în treburile interne ale țării?Iulian Groza: „Uniunea Europeană, Bruxelles-ul nu se amestecă în treburile interne ale Republicii Moldova. Ați spus-o bine. Avem un Acord de Asociere care este un angajament pe care Republica Moldova și l-a asumat odată ce l-a semnat. Și în momentul în care el a fost ratificat și noi am început să-l implementăm, el a devenit, de facto, parte a cadrului juridic național și Uniunea Europeană vine să ne ajute, Uniunea Europeană nu ne face ordine în țară, nici Comisia Europeană, nici procurorul european, noul procuror european, Laura Codruța Kövesi, nu va reuși să vină în Republica Moldova și să facă lucrul procurorului general din Republica Moldova. Justiția europeană, din păcate, nu va reuși să ne facă justiție în Republica Moldova, dacă nu vom avea judecători care să aplice legea și care să acționeze în spiritul unei justiții drepte. Aici, Uniunea Europeană vine să ne ajute, să ajute judecătorii, să ajute instituțiile, să le capaciteze, să le ofere expertiză, să le ofere asistență, ajutor atunci când se cere această asistență, atunci când autoritățile se cramponează, se blochează că nu au capacități, nu au fonduri, Uniunea Europeană vine și răspunde la acest apel și ajută, dar Uniunea Europeană nu poate să ofere un ajutor care nu produce efecte, nu produce impact. Or, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova, din anul 2009 încoace, că se fac 12 ani de când a fost lansat Parteneriatul Estic, din 2009 până acum Moldova a beneficiat de peste două miliarde de euro în asistență tehnică, asistență directă bugetară, asistență macrofinanciară.Banii aceștia sunt banii contribuabililor europeni din taxe plătite ș.a.m.d. și evident că dacă Uniunea Europeană oferă acest sprijin, așteptarea este că după mulți ani această asistență trebuie să producă anumite rezultate și dacă autoritățile nu valorifică această asistență în beneficiul cetățenilor, în beneficiul acelor principii, acelor valori, nu consolidează statul de drept, nu asigură o justiție, evident că Uniunea Europeană este în situația în care să revadă cum oferă această asistență și aici apar condiționalitățile mai stricte pe care Uniunea Europeană le-a aplicat, care sunt un instrument de a responsabiliza guvernarea, de a responsabiliza guvernul să revină la o agendă de reforme cerută de cetățeni, în primul rând, și pentru care ei s-au angajat, fie când au jurat pe Biblie atunci când au luat mandatele de prim-miniștri sau de miniștri, fie de deputați ș.a.m.d. Deci, Uniunea Europeană nu vine să ne facă lucrul în locul nostru, noi trebuie să ne învățăm să înțelegem că noi trebuie să ne facem ordine în țară și să valorificăm asistența și suportul pe care ni le oferă prietenii noștri.Am vorbit acum despre stat de drept, despre justiție, despre presă liberă, toate aceste domenii sunt importante, dar am văzut că în pandemie, când ne-a fost nouă cel mai greu, Uniunea Europeană nu s-a uitat ce fel de guvern era acolo, ce fel de coloratură era acolo, dar a răspuns solicitării autorităților pentru a sprijini sectorul medical, pentru a ajuta medicii și echipa Uniunii Europene care a oferit acest sprijin a fost alături de cetățenii Republicii Moldova, nu doar a vorbit despre asistență pentru sistemul medical, dar, cel mai important, mai ales acum în situația pandemică, vaccinarea este singura cale prin care noi putem să depășim această pandemie cât mai repede și oportunitatea care ne-o oferă să revenim la normal și aici Uniunea Europeană ne-a ajutat și sprijinul României în acest sens a fost foarte important, Republica Moldova este printre primele țări din Parteneriatul Estic după gradul de vaccinare și o bună parte din acest rezultat se datorează faptului că Republica Moldova a reușit să obțină sprijinul din partea prietenilor, partenerilor noștri, pentru ca să grăbim acest proces. Plus la toate, nu mai vorbesc de faptul că o bună parte din cetățenii noștri merg și se vaccinează în România, lucru care este iarăși important și vedem că deja sunt anumite efecte. Dacă ne uităm la rata de infectare astăzi, vedem că ea scade și în momentul în care apare și certificatul digital la nivelul Uniunii Europene să ne armonizăm și noi cu aceste condiții și, odată ce ne vaccinăm, revenim la normal în țară și revenim la normal în circulația noastră în afară, ceea ce este foarte important pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova.”Europa Liberă: Cum ar fi arătat Republica Moldova fără sprijinul din partea Uniunii Europene? Ca stat, Republica Moldova cum ar fi arătat, dacă nu ar fi avut sprijinul din partea partenerilor europeni?Iulian Groza: „Ar fi arătat mult mai prost, am fi singuri în fața crizei și în lipsa unui sprijin al prietenilor, al partenerilor Republicii Moldova, probabil că forțele economico-politice înguste și-ar fi consolidat prezența în Republica Moldova și ar fi mințit oamenii cu televizorul în continuare, și am fi într-o situație mult mai proastă din punct de vedere economic. Să operăm cu câteva cifre. Deci, noi anul acesta facem 7 ani de când a fost semnat Acordul de Asociere și datorită Acordului de Asociere, datorită accesului pe piața europeană, cred că cea mai mare piață de desfacere, datorită Acordului de Liber Schimb Aprofundat cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a devenit principalul partener economic al Republicii Moldova, partener comercial. Asta se transpune inclusiv în mai multe locuri de muncă, sunt peste 20 de mii de locuri de muncă create datorită Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, sunt mii de întreprinderi care au beneficiat de pe urma Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Economia Republicii Moldova a beneficiat datorită schimbului comercial, lucrul acesta s-a reflectat în PIB, calitatea produselor s-a îmbunătățit, accesul la acestea s-a îmbunătățit.Deci, Uniunea Europeană este principalul partener economic; Uniunea Europeană este principalul partener de dezvoltare al Republicii Moldova; Uniunea Europeană este principalul partener care ne ajută să reformăm instituțiile, dar ne ajută și pe timp de criză să acoperim golurile care apar din cauza modului în care astăzi este sistemul educației, de exemplu, care ne ajută să dezvoltăm sistemul educațional, care ne ajută să apară mai multe inițiative la nivel local, unde cetățenii să fie implicați în activități de dezvoltare locală, de dezvoltare comunitară, ajută întreprinderile mici să dezvolte afaceri ș.a.m.d. Toate aceste lucruri se datorează Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și faptului că Uniunea Europeană a fost alături de noi în pofida diferitelor provocări. Dacă nu ar fi fost această limitare de voință politică în Republica Moldova, putem doar să ne închipuim unde am fi noi astăzi, după 7 ani, probabil am fi într-o poziție mult mai avansată, inclusiv în relația noastră cu Uniunea Europeană, am putea să accesăm mai multe oportunități ș.a.m.d. Deci, astăzi este foarte important să înțelegem, și Uniunea Europeană spune asta foarte des, că aceste relații dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au un obiectiv și obiectivul acesta este ca oportunitățile pe care le oferă această relație să se transpună în viața reală pentru fiecare din noi, pentru fiecare cetățean.”Europa Liberă: Și din regiunea transnistreană exporturile se pare că prevalează pe piața Uniunii Europene în comparație cu Federația Rusă. În eventualitatea reunificării celor două maluri ale Nistrului, încotro ar înclina balanța – Republica Moldova mai aproape de UE sau de Federația Rusă?Iulian Groza: „Republica Moldova cu siguranță întotdeauna va fi mai aproape de Uniunea Europeană și asta este dictat și de geografie, și de cultură, și de afinitățile pe care le are Republica Moldova. Noi suntem o țară europeană, este foarte important ca să trecem de la declarații, de la aspirații la suflecatul mânecilor și fiecare dintre noi să contribuim acolo unde suntem cu schimbări, fie că suntem în serviciul public, fie că suntem politicieni, fie că suntem cetățeni într-o comunitate, să învățăm din acele experiențe, din acele practici care au funcționat și funcționează în țări precum cele din Uniunea Europeană și să încercăm să le transpunem aici și în așa fel legătura noastră va fi mult mai aproape, fie că locuim la Tiraspol, fie la Chișinău. Și Acordul de Asociere, și faptul că cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde locuiesc ei – la Chișinău, la Tiraspol, la Grigoriopol –, pot să călătorească liber în spațiul Uniunii Europene. Sunt 7 ani de zile de când cetățenii Republicii Moldova circulă fără vize în spațiul european, sunt peste 2,6 milioane de cetățeni care au beneficiat de acest drept, evident că în ultima perioadă mai puțin din cauza restricțiilor pandemice, dar imediat ce ne vaccinăm și vom avea acest certificat care va confirma că ne-am vaccinat, vom putea să circulăm...”Europa Liberă: Întrebarea mea era mai directă. Soluționarea conflictului transnistrean ar ajuta Republica Moldova să se apropie mai mult de Est sau de Vest?Iulian Groza: „Soluționarea conflictului transnistrean ne-ar ajuta, în primul rând, pe noi ca și Republica Moldova, ca și stat, fiindcă situația unui conflict nerezolvat, din păcate, poate fi folosită de diferiți actori – interni sau externi – pentru a slăbi și mai mult instituțiile statului, pentru a slăbi Republica Moldova. Și reintegrarea țării este un obiectiv care este susținut și de Uniunea Europeană, integritatea teritorială a Republicii Moldova este declarativ susținută de Federația Rusă, respectiv reintegrarea Republicii Moldova trebuie să fie în interesul, în primul rând, al Republicii Moldova și cu siguranță lucrul acesta se va reflecta printr-o apropiere mai mare de Uniunea Europeană. Avem doi vecini, practic, Uniunea Europeană, România și Ucraina și știm foarte bine că și Republica Moldova, și Ucraina sunt țări cu aspirații europene, țări care sunt conectate la spațiul valoric european și evident că reintegrarea țării va fi un pas important pentru consolidarea statului Republica Moldova și excluderea acelor constrângeri și acelor probleme care slăbesc instituțiile statului și care ne opresc din valorificarea oportunităților pe care ni le oferă relația noastră cu Uniunea Europeană, dar și la nivel internațional cu alte țări.”