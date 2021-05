Ora știrilor la TV6 2021-05-05 | 19:00

09:30

În seara zilei de ieri, 4 mai, în jurul orei 21:00, din Penitenciarul nr.10-Goian au evadat trei deținuți: Calughin Cătălin Hosein, a.n. 06.02.2004, originar din or. Ungheni, str. Salcâmilor 20, condamnat la 2 ani și 7 luni privațiune de libertate, în baza art. 186, al.2, lit. c, d și 84, al.4 Cod Penal. Globa Ion, […] Сообщение Trei minori ar fi evadat din pușcărie. Poliția și gardienii, pe urmele lor | FOTO появились сначала на TV6.