Motivul pentru care vikingii au creat o corabie uriașă într-o peșteră vulcanică din Islanda

18:00

Drama unei familii din comuna vâlceană Oteșani e fără sfârșit. Fata de 15 ani a fost găsită fără viață într-o pădure, acum un an, iar în Vinerea Mare băiețelul de 4 ani s-a stins și el, victimă a unui accident. Astfel, părinții au rămas fără ambii copii într-un singur an. Fata cea mare a a […] Articolul Drama a doi părinți care și-au pierdut ambii copii, de 15 și 4 ani, într-un singur an apare prima dată în sinteza.org.