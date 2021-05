S-au susținut reciproc. Dodon: Sunteți bravo! Lukașenko: Știam că Moldovei îi va fi de folos această experiență (VIDEO)

13:30

A lăsat un loc de muncă bine plătit în R. Moldova, și-a luat familia sub braț și a emigrat în Cehia în speranța unui loc de trai mai sigur. Însă, asta nu l-a oprit să susțină, să ofere o mână de ajutor presei independente de la Chișinău. E vorba de Vlad Stratila, un membru activ al comunității AGORA. Ne-a arătat sprijinul și a răspuns prompt atunci când am avut nevoie de opinii obiective în calitatea sa de cititor, iar asta înseamnă mai mult decât o firească dorință pentru un viitor mai bun și o societate mai dezvoltată. Și pentru că facem un an de membership, ne-am propus să aflăm mai multe despre Vlad. Haideți să îl cunoaștem.