FOTO// A început demolarea pavilioanelor din preajma pieței de lângă fostul Cinematograf ,,Flacăra”

10:40

Platforma de socializare TikTok are un nou CEO, după ce în urmă cu 8 luni, fostul director general a demisionat pe fondul unor presiuni internaționale. Platforma de socializare TikTok are un nou CEO, după ce timp de 8 luni interimatul a fost asigurat de Vanessa Pappas, directorul de operațiuni al companiei. În urmă cu 8 […] Articolul TikTok are un nou CEO, după 8 luni de interimat apare prima dată în sinteza.org.