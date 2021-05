„Devizul de cheltuieli a fost transmis Guvernului”. Conducerea CEC a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA la Chișinău

09:40

Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat în Germania, va fi anulat şi în 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat premierul landului Bavaria, potrivit Agerpres. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane de vizitatori în oraşul Munchen în fiecare an, iar mulţi dintre […] Articolul Germania: Festivalul Oktoberfest se anulează şi în acest an apare prima dată în Cotidianul.