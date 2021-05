Moldova regimului sever, sau De ce avem așa de mulți pușcăriași?

09:00

Trei adolesceni au fugit noaptea trecută din Penitenciarul Nr.10, din localitatea Goienii Vechi. Informația a fost confirmată de către reprezentanți ai ANP.Potrivit primelor informații este vorba de: Calughin Cătălin Hosein, a.n. 06.02.2004, originar din or. Ungheni, str. Salcîmilor 20, condamnat la 2 ani și 7 luni privațiune de libertate, în baza art. 186, al.2, lit. c, d. Globa Ion,