Turcia înăsprește măsurile anti-COVID-19. Magazinele şi pieţele vor avea program redus

Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, anunță că în urma unei discuții cu premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a primit asigurări că banii pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate se vor găsi. „Am făcut o întâlnire cu domnul prim-ministru interimar. Am discutat despre potențialul de finanțare a cheltuielilor pentru campania electorală. Am primit […] Articolul CEC: Am primit asigurări de la Guvern că banii pentru anticipate se vor găsi. Reacția lui Ciocoi apare prima dată în SafeNews.