O nouă politică britanică favorizează imigraţia elitelor

Zincul este un nutrient care joaca multiple roluri vitale pentru organism. Acest mineral esential este implicat in majoritatea proceselor din corp: sustine functionarea sistemului imunitar, intervine in reactiile enzimatice, in sinteza ADN-ului si a proteinelor, sustine procesul de crestere si regenerare a tesuturilor, scade inflamatia, ajuta la vindecarea ranilor si functioneaza ca antioxidant. Surse naturale […]