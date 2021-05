(FOTO) Will Smith, în lenjerie și cu burtă așa cum nu a mai fost văzut: Sunt în cea mai rea formă din viața mea

13:00

O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbită modulul primei stații spațiale chinezești, a scăpat de sub control și urmează să intre necontrolat în atmosfera Pământului. Experții avertizează că unele bucăți riscă să cadă și în regiuni locuite. Componenta care a fost scăpată de sub control are 30 de metri lungime și […] Articolul Pericol! O parte a unei rachete chinezești a scăpat de sub control. Va intra necontrolat în atmosferă apare prima dată în Realitatea.md.