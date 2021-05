Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova: declinul libertății mass-media este alarmant, iar redacțiile independente au rămas vulnerabile financiar

15:45

Majoritatea parlamentară PSRM-Șor a votat astăzi crearea unei comisii parlamentare speciale pentru elaborarea proiectelor de legi privind reforma constituțională. Inițiativa a fost lansată de deputați socialiști, care au motivat-o prin „criza constituțională profundă" prin care trece Republica Moldova și necesitatea unor modificări legislative. Comisia va fi compusă din 11 membri, dintre care 6 vor reprezenta