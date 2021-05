Procurorii nu pot trimite în instanță dosarul tinerei care și-ar fi ucis mama: Expertiza psihiatrică, așteptată de cinci luni

12:00

O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbită modulul primei stații spațiale chinezești, a scăpat de sub control și urmează să intre necontrolat în atmosfera Pământului. Componenta rachetei, care are o înălțime de 30 de metri, se deplasează cu aproximativ 27.000 km/h în jurul planetei.