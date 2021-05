Economia americană ar putea avea în 2021 cea mai puternică creştere din ultimii 40 de ani

09:00

Melinda Gates și Bill Gates și-au anunțat despărțirea. "După mult timp de gândire, dar și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia să punem capăt mariajului nostru. De-a lungul celor 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să […]