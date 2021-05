De astăzi, benzina se scumpește – AI 95 va costa 19,94 lei, iar motorina 16,27 lei

15:20

Examenele de bacalaureat, din acest an, nu mai pot fi anulate. Un proiect de lege cu privire la anularea examenelor de capacitate, deși a fost înregistrat, nu a fost votat în nicio lectură, și nici nu mai poate fi aprobat de către aleșii poporului, întrucât Parlamentul din actuala legislatură a fost dizolvat la 28 aprilie curent. Secretara […] Post-ul Secretara de stat a ME a declarat pentru Ziarul de Gardă: EXAMENELE DE BACALAUREAT DIN ACEST AN NU MAI POT FI ANULATE. apare prima dată în Observatorul de Nord.