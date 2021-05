Trupele ruse în Armenia îşi consolidează prezenţa în apropiere de frontiera cu Azerbaidjanul

20:40

Eugen Plămădeală a mers în satul său de baştină, Puhăceni, raionul Anenii Noi, pentru a împărţi bucuria sărbătorilor pascale împreună cu părinţii săi, iar de pe masa de sărbătoare nu au lipsit bucatele tradiţionale. „La Puhăceni, Anenii Noi, am fost. De acolo sunt părinţii, fraţii. Am stat la masă cu distanţa cuvenită şi ne-am întors înapoi. Am mâncat ce a gătit sora: tradiţionalele sarmale, carne, pârjoale, răcitură”, povesteşte bărbatul. Şi alţi oameni susţin că au sărbătorit Paştele în sânul...