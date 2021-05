De Paşte, la o maternitate din Chișinău au venit pe lume 18 bebeluși

16:00

Voluntariatul reprezintă pentru mulţi tineri o oportunitate extraordinară de dezvoltare personală, dar şi posibilitatea de a cunoaşte alte ţări, culturi, de a veni în contact cu tradiţii şi obiceiuri noi. În ajunul Paştilor, la Mărăşeşti, o mână de voluntari din toate colţurile Europei, ajunşi în România prin Corpul European de Solidaritate, şi-au dat întâlnire şi în acest an pentru a face cozonaci. Gazde primitoare au fost Bogdan şi Cristina Tuchiluş, care an de an îşi deschid casa tinerilor pe...