15 accidente rutiere s-au produs, în ultimele două zile, pe traseele R. Moldova: 20 de persoane, traumatizate

05:00

Berbec Daca atmosfera este tensionata la locul de munca, incercati sa luati o pauza sau mai multe, daca e posibil, in care sa va remontati si sa va reincarcati bateriile, facand abstractie de tensiunile care va inconjoara. Sau, daca simtiti ca altfel nu se poate, luati o zi libera, poate pana va intoarceti lucrurile vor reveni la normal. Si in familie, incercati sa va pastrati in zona ...