Conflict spontan în trafic: 2 bărbați împușcați cu un pistol de tip airsoft

15:40

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a recucerit de la rivalul Apple titlul de cel mai mare producător mondial de smartphone, fiind responsabil pentru o cincime din vânzările mondiale în primul trimestru al acestui an, a anunţat joi firma de cercetare de piaţă Canalys, transmite jurnal.md. Cu toate acestea, producătorul chinez Xiaomi Corp este cel […] Сообщение Samsung a redevenit cel mai mare producător mondial de smartphone появились сначала на BTV.