Ruxanda Glavan: Tatălui meu, în acest an, nu-i voi putea spune „Hristos a înviat”

13:10

„În toată această perioadă am încercat să contribui și să ajut autoritățile și nu o singură dată am venit cu propuneri de îmbunătățire a răspunsului sistemic în gestionarea crizei pandemice, dar din păcate de prea puține ori am fost auzită” – a declarat Ruxanda Glavan, deputat al Platformei „Pentru Moldova”, fost ministru al Sănătății, într-un […]