Igor Dodon i-a felicitat pe creștini cu ocazia sfintelor sărbători de Paști VIDEO

10:20

”Rămân pe poziția fermă că socialiștii vor obține nu mai puține mandate decât acum. Cunoașteți că PSRM a venit în Parlament cu 35 de mandate, nu mai puțin de 35 sau 37, plus doi am obținut mai târziu pe circumscripții. Cred că acesta este rezultatul minim care va fi luat de socialiști. Din ceea ce vedem, preferințele electorale ale cetățenilor se divizează acum între socialiști, Igor Dodon, și Maia Sandu, PAS. Nu exclud că ar putea să treacă doar două sau trei partide maxim în următorul Parlament, restul toți să rămână în afară. În acest caz, numărul mandatelor pentru socialiști va crește peste 40”, a spus Dodon la emisiunea de vineri. Liderul PSRM a mai declarat că formațiunea sa este gata pentru aceste alegeri, toate staff-urile electorale PSRM în teritoriu sunt deja create.”Acum câteva săptămâni am repartizat sute de mii de ziare în teritoriu, suntem în contact cu cetățenii.