175 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

00:30

Sînt oameni care se simt bătrîni la 40 de ani și oameni care la 70 de ani sînt mai activi decît mulți dintre primii mentionați.Sigur ca stilul de viata are multe de spus in acest sens, dar atitudinea are si ea o importanta colosala. Iar cand te uiti la oameni care au sarit de 100 de ani n-ai cum sa nu te intrebi ce au ei fata de altii, mai ales daca vorbim de supercentenari, adica cei care au