SUA au depășit pragul de 100 de milioane de persoane vaccinate împotriva coronavirusului

12:30

Localitatea cu zero cazuri de coronavirus; „Aici am văzut COVID-19 doar la televizor” Există în Italia o localitate, într-o regiune puternic lovită de pandemie, în care nu a existat nici măcaro suspiciune de infectare cu COVID-19 doar la televizor. Virusul care a cuprins regiunea Umbria nu a reușit să urce pe străzile întortocheate care duc la cel mai mic oraș, Poggiodomo, relatează La Repubblica, citată de Mediafax. Micul orășel se află la o mie de metri deasupra nivelului mării și are doar 96...