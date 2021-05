(VIDEO) Mesajul președintei Maia Sandu de Paște: Sfintele sărbători ne învață să fim mai buni

09:30

Manchester United a făcut un pas mare spre finala Europa League la fotbal, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 6-2, joi seara, pe Old Trafford, în prima manşă a semifinalelor. United a deschis scorul prin Bruno Fernandes (9), dar AS Roma a făcut o primă repriză bună şi a reuşit să […] Articolul (VIDEO) Manchester United revine senzațional cu Roma și e cu un pas în finala Europa League apare prima dată în Cotidianul.