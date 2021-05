OPINIE// Expert: Pentru că nu știe cu ce să se ocupe, Maia Sandu se face că lucrează

12:40

Săptămâna Patimilor. Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare. În Vinerea Mare, credincioșii trec pe sub masă. Ce semnifică acest gest. În fiecare an, în Vinerea Mare, coborâm în mormânt, împreună cu Hristos, pentru că, mai apoi, să şi înviem împreună cu El. Această coborâre şi ridicare din groapa morţii se face în chip simbolic, […]