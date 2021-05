SexEd pentru adulți. Jucăriile sexuale

15:30

Restaurantele McDonald’s din întreaga lume vor trebui să îndeplinească noi standarde de prevenire a hărțuirii la locul de muncă. O instruire anti-hărțuire va deveni obligatorie pentru angajații lanțului de restaurante și drive in. Începând cu ianuarie 2022, se va colecta feedback de la angajați și manageri despre mediul de lucru. Evaluările corporative vor lua în […] The post Prevenirea hărțuirii la locul de muncă. Soluțiile propuse de McDonald’s și sfaturi pentru angajatori appeared first on Moldova.org.